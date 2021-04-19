В Норвегии ответили российскому МИД на критику сериала о нацистах

В Норвегии ответили на заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой о том, что сериал о норвежских легионерах СС «Фронтовики» ведет к героизации нацизма.

Фильм Захарова назвала попыткой заигрывания с военными преступниками и заявила, что российские власти ожидают честной и непредвзятой оценки со стороны «официального Осло».

Как пишет «ИноСМИ», МИД Норвегии отказался участвовать в обсуждении сериала. Пресс-секретарь норвежского МИД Ане Ховардсдаттер Лунде сказала, что сериал — произведение из сферы культуры и не отражает норвежскую официальную политику или взгляды на историю.

В свою очередь, режиссер Александр Кристенсен подчеркнул, что роль Советского Союза в освобождении Норвегии заслуживает уважения, а его фильм пытается «понять, а не осудить» нацистов. «Это правда, что добровольцы в сериале не жалеют о своем выборе, но как создатель я мало что могу с этим поделать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что против журналиста Александра Невзорова потребовали возбудить уголовное дело из-за его слов о казненной партизанке Зое Космодемьянской.