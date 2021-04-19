Выступавший в образе Носорога Кирилл Туриченко покинул «Маску»

В первом полуфинале второго сезона шоу «Маска» на НТВ проект покинул Кирилл Туриченко, выступавший в образе Носорога.

Судьи оставили на проекте Ламу, а Носорогу пришлось снять маску. Все члены жюри — и Тимур Родригез, и Регина Тодоренко, и Валерия, и Филипп Киркоров, и Александр Ревва — догадались, что под маской скрывается солист поп-группы «Иванушки International». «Я счастлив, что стою на этой сцене. Думал, что вылечу раньше, честно говоря. У меня появился шанс выступить и проявить себя. Мне это очень дорого, мне этого очень не хватало», — сказал Туриченко со слезами на глазах.

Туриченко также сказал, что будет болеть за оставшуюся на проекте Ламу.

Ранее сообщалось, что в девятом выпуске второго сезона шоу «Маска» проект НТВ покинул артист, выступавший в костюме Белого Орла — Марк Тишман. Члены жюри не смогли угадать, что под маской скрывается именно он.