Дело возбуждено против Моргенштерна за пропаганду наркотиков

Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело против рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что дело было возбуждено из-за клипов артиста «Розовое вино-2» и Family, на которые пожаловался бывший депутат от ЛДПР Дмитрий Носов.

Согласно указанной статье, рэперу грозит административный штраф до 1 млн рублей.

Ранее стало известно, что Лига безопасного интернета попросила Генпрокуратуру провести проверку в отношении Моргенштерна насчет возможной пропаганды наркотиков в детской среде.

До этого депутат Госдумы Сергей Гаврилов направил в Роскомнадзор и Генпрокуратуру запросы с требованием запретить размещение клипа DJ Smash и Моргенштерна с танцами в храме, который, по его мнению, оскорбляет верующих.