Сериал «Властелин колец» станет самым дорогим сериалом в истории

Первый сезон фэнтези-сериала «Властелин колец» обойдется американской компании Amazon Studios в $465 млн, пишет The Hollywood Reporter.

Согласно предыдущим оценкам, на создание нескольких сезонов шоу планировалось потратить $500 млн.

Министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш подтвердил Morning Report, что Amazon намерена потратить $465 млн.

«Это фантастика, это действительно так… это будет самый крупный телесериал из когда-либо созданных», — сказал он.

Также цифры были обнародованы в рамках Закона об официальной информации правительства Новой Зеландии. Согласно опубликованным документам, студия собирается снять пять сезонов сериала в Новой Зеландии. Кроме того, возможно, что Amazon Studios запустит в производство спин-офф сериала.