Умерла звезда «Гарри Поттера» и «Острых козырьков» Хелен Маккрори

Скончалась британская актриса Хелен Маккрори, сыгравшая в фильмах о Гарри Поттере и в сериале «Острые козырьки». Об этом сообщил ее муж, актер Дэмиэн Льюис, в Twitter.

«С горем я объявляю о том, что после героической борьбы с раком прекрасная и сильная женщина Хелен Маккрори скончалась дома», — говорится в сообщении.

Актрисе была 52 года. Она исполнила роль Нарциссы Малфой в фильмах о Гарри Поттере и роль Полли Грэй в сериале «Острые козырьки».

Также она снялась в фильмах «007: Координаты «Скайфол», «Ван Гог. С любовью, Винсент», «Джейн Остин» и «Хранитель времени».

Макрори была лауреатом премии BAFTA Cymru, дважды номинантом на Премию Лоренса Оливье. Маккрори получила широкую известноть как актриса классических постановок, в особенности по пьесам Чехова и Шекспира.

Ранее стало известно, что сериал «Острые козырьки» будет закрыт после съемок 6-го сезона. Сериал вышел на экраны в 2013 году. В нем рассказывается история войн между преступными кланами Бирмингема в 1920-х годах.