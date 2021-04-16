Сериал о пионерах-вампирах «Пищеблок» получил дату премьеры

Сериал по роману Алексея Иванова «Пищеблок» получил дату премьеры, сообщает «КиноПоиск HD».

Фантастическая драма Святослава Подгаевского о пионерах-вампирах выйдет на стриминговом сервисе 19 мая.

По сюжету, в 1980 году в пионерский лагерь «Буревестник» приезжает новая смена. «Утренние линейки, страшилки у костра, настоящая дружба и первая любовь. Это все днем, а по ночам здесь происходит необъяснимое», — рассказывают о своем проекте авторы.

В новом проморолике шоу авторы и актеры рассказывают, чем их привлек сериал. Они признаются, что съемочной группе удалось воссоздать атмосферу советской эпохи и по-своему передать проблему бунта против системы: ведь вампиры, по сценарию, — это самые образцовые и послушные ребята.

В главных ролях снялись Петр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Николай Фоменко, Роза Хайруллина, Никита Кологривый, Сергей Гилев, Яна Гладких и др.

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» Алексей Иванов поделился своей точкой зрения относительно сути пионерской организации и назвал любимые произведения на вампирскую тематику.