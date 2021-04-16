Мадс Миккельсен сыграет в новом фильме об Индиане Джонсе

Датский актер Мадс Миккельсен присоединится к актерскому составу пятого фильма франшизы об Индиане Джонсе, сообщает Deadline.

Как отмечает издание, на данный момент подробности о том, какую именно роль Миккельсен исполнит в фильме, отсутствуют. Детали сюжета также неизвестны.

Ранее сообщалось, что роль в новом фильме об Индиане Джонсе исполнит звезда сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж.

«Индиана Джонс 5» станет первым фильмом франшизы, которую не будет режиссировать Стивен Спилберг, при этом он останется продюсером проекта. Композитором назначен Джон Уильямс, создавший саундтрек ко всем остальным фильмам «Индианы Джонса».

Съемки картины должны стартовать летом текущего года, премьера пятого «Индианы Джонса» запланирована на 29 июля 2022 года.