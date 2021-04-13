В Петербурге простились с Рудольфом Фурмановым

В Санкт-Петербурге прошло прощание с основателем и художественным руководителем театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Рудольфом Фурмановым, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Смерть 82-летнего народного артиста России называют невосполнимой утратой. умершим 9 апреля на 83-м году жизни, состоялось в понедельник в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города. «Мы знали Рудольфа Давыдовича не только как артиста, режиссера, писателя, телеведущего, но и как менеджера и общественного деятеля», — цитирует пресс-служба губернатора города Александра Беглова. «В нашем городе нет никого, кто не знал бы Рудольфа Давыдовича и не любил его творчество. Его искрометный талант всегда будет жить благодаря его ученикам, коллегам-артистам», — сказал губернатор, пообещав увековечить память о Фурманове.

Фурманов упокоится на Большеохтинском кладбище, где похоронены его близкие.

О смерти Фурманова стало известно 9 апреля.