Внук Пугачевой получил главную роль в театре Безрукова

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков получил главную роль в спектакле по пьесе «Безымянная звезда» в Московском губернском театре под руководством Сергея Безрукова, сообщает «Вокруг ТВ».

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова исполнит роль поющего учителя астрономии, в борьбе за которую обошел 11 других претендентов.

Режиссер электродрамы «Безымянная звезда» — Александр Сазонов. «Безымянная звезда» в версии МГТ это история о том, что главное в жизни – найти свою внутреннюю путеводную звезду», — рассказывают в театре.

Премьера постановки запланирована на сентябрь 2021 года.

Никита Пресняков родился в 1991 году в Лондоне, учился в США. Снимался в фильмах «Индиго», «Елки» и «Елки-2», принимал участие в телешоу.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева и София Ротару заняли первые места в рейтинге «настоящих женщин».