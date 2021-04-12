Светличная рассказала о съемках с актрисой Холиной в «Бриллиантовой руке»

Актриса Светлана Светличная в беседе с «Пятым каналом» рассказала о том, как снималась с Серафимой Холиной в «Бриллиантовой руке».

Светличная отметила, что у актрисы, недавно найденной мертвой в Москве, было буквально полминуты в кадре. «По-моему, мы с ней вместе не снимались. Это у нее был свой кусочек в картине «Бриллиантовая рука», где она очень хорошо сыграла, очень точно. И была симпатичная. Но в таких случаях я всегда говорю: «Слава Богу, что прожила такую жизнь. Красивую, хорошую, интересную», — поделилась Светличная.

Холина была известна по роли ведущей модного показа в фильме «Бриллиантовая рука» — ее героине принадлежит ставшая крылатой фразой цитата» Брюки превращаются в элегантные шорты».

Также она сыграла в картинах «Метель», «Аннушка», «Вихри враждебные», «Доброе утро» и «Жених с того света». Играла в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Кроме того, была актрисой озвучки, она дублировала персонажей более чем 30 фильмов — в частности, ее голосом говорила Софи Лорен.

Серафима Холина была замужем за актером Олегом Голубицким, в 1995 году овдовела. Последнее интервью прессе Серафима Холина дала в 2013 году. В 2020 году дочь артистки рассказывала журналистам, что здоровье матери пошатнулось — она практически ничего не видела, почти не бывала на улице и страдала от болезни Альцгеймера.