Лидер SERB объяснил, почему напал на режиссера Манского

Глава радикального движения SERB Григорий Тарасевич сообщил «Газете.Ru», что бросил трусы в организатора фестиваля «Артдокфест». По словам Тарасевича, активисты SERB хотели задать Манскому вопрос, режиссер с ними общаться не захотел, чем и спровоцировал нападение.

«Мы пришли и захотели задать Виталию вопрос – почему он все время приглашает не то, что даже низкопробное документальное кино, он же главный член жюри, а еще и фильмы, которые льют грязь на Россию. Бывший депутат Замоскворечья Брумель, он задает вопрос – ответьте, почему вы льете грязь на Россию, почему не берете на ваш фестиваль хорошие и добрые фильмы, есть проблемы в России, безусловно, но ведь есть же и хорошее. Манский вместо этого его оскорбил, начал убегать. Тогда я просто сделал такой перфоманс, бросил в него трусы, как, если вы помните, когда он выходил на Лубянку, стоял в петиции с трусами. Вот я и бросил ему трусы, а Манский что-то стал размахивать кулаками, провоцировать, даже пару раз меня там задел, это все на камеру», ¬ Not sign– объяснил Григорий Тарасевич.

Все произошло на фестивале «Артдокфест». Как позже рассказал Виталий Манский, в результате инцидента он не пострадал.

SERB называет себя радикальным движением, которое выступает за «государственную идеологию, и поддержание культа традиционных русских семейных ценностей».