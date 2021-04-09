СК проверяет окружение модельера Зайцева и вдовы Булдакова

Следователи проверят данные о том, что модельер Вячеслав Зайцев мог стать жертвой мошенников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК России по Московской области Ольгу Врадий.

Кроме того, проверка организована в отношении окружения вдовы актера Алексея Булдакова, которая, по данным СМИ, могла стать жертвой брачного афериста. «Организованы проверки информации СМИ, вышедшей в эфире федеральных каналов. В рамках проверок будут опрошены все лица, о которых шла речь в сюжетах и проверены все озвученные обстоятельства. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения», — уточнила Врадий.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил проверить информацию о том, что неизвестные намерены завладеть имуществом 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева и регулярно гостят в его доме в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что Людмила Булдакова опровергла слухи о брачном аферисте.