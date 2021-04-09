Подростковая драма «Я свободен» вышла онлайн

Подростковая драма Ильи Северова «Я свободен» вышла онлайн на видеосервисе Start, сообщает пресс-служба стриминга.

Главную роль в фильме Киностудии им. М. Горького исполнил Глеб Калюжный — звезда сериалов «Вампиры средней полосы» и «Новенький». Замкнувшийся в себе из-за личной драмы Артем в его исполнении не говорит, но его голос звучит в песнях саундтрека.

По сюжету, Артем появляется между сменами в летнем лагере, где его окружают другие подростки с особенностями, в числе которых передвигающийся в кресле-коляске Костя, которому Артем решает помочь. «Взрослым иногда кажется, что проблемы подростков надуманы ими. А для них каждое событие очень серьезно – у них решается судьба. Продюсеры не побоялись говорить на их уровне серьезности», — говорит Северов, обещая зрителю катарсис.

Российская премьера фильма «Я свободен» состоялась на фестивале «Окно в Европу», мировая – на кинофестивале Tallinn Black Nights Film Festival POFF в Таллинне. Калюжный получил приз за лучшую мужскую роль на кинофестивале «Восток-Запад» в Оренбурге.

Ранее сообщалось, что Киностудия им. М. Горького снимет фильм о сбежавшей к террористам россиянке.