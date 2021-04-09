«Союзмультфильм» назвал сроки завершения переговоров о Чебурашке с Японией

«Союзмультфильм» намерен до конца 2021 года завершить переговоры о возврате международных прав на использование образа Чебурашки с японской компанией, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления студии Юлиану Слащеву.

Также студии должны быть возвращены права на все мультфильмы, связанные с Чебурашкой. Японская сторона сохранит свои права с пересмотром условий финансирования, поскольку ранее студия ничего не получала от доходов японской компании.

При этом, сказала Слащева в интервью телеканалу РБК, «Союзмультфильм» не перекупает международные права, а именно договаривается с японской стороной.

В апреле 2020 года «Союзмультфильм» сообщил о готовящихся переговорах по возрасту прав на использование образа Чебурашки, переданных предыдущим руководством студии.

Японская компания Cheburashka Project LLP тогда сохраняла исключительную лицензию на мультфильмы, а также на образы героев «Чебурашки» за пределами стран бывшего СССР. Компания заявляла, что лицензия действует до 2023 года.