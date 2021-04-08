HBO выпустил новый трейлер восьмого сезона «Игры престолов» к юбилею сериала

Телеканал HBO в честь десятилетнего юбилея телесериала «Игра престолов», который будет 17 апреля, выпустил новый трейлер восьмого, финального сезона. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала.

Кроме того, к юбилею на HBO пройдет марафон серий первого сезона, а также создатели пообещали показать закулисные съемки и раскрыть детали масштабной саги.

Ранее стало известно, что ювелирная компания «Фаберже» в текущем году выпустит уникальное драгоценное яйцо в честь десятилетия с момента выхода первой серии «Игры престолов». Цена изделия составляет $2,2 млн.

До этого сообщалось, что американский писатель Джордж Мартин, по книжной серии которого был создан сериал, работает над спектаклем по мотивам своих произведений.

«Игра престолов» — американский телесериал в жанре фэнтези, который был основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Рэймонда Ричарда Мартина. Снят под руководством Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса для кабельного телеканала HBO.