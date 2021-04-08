Дочь погибшей актрисы Голубевой скончалась после ДТП

Актриса Ина-Мария Бартайте погибла 7 апреля после ДТП в Литве, сообщает «Московский комсомолец».

Дочь актрисы Екатерины Голубевой передвигалась по Вильнюсу на велосипеде, когда в нее врезался нетрезвый водитель. Девушка скончалась от полученных ранений.

Ина-Мария была дочерью Голубевой от литовского режиссера Шарунаса Барткуса. После развода Голубева вышла замуж за режиссера Леоса Каракса, снималась в его фильме «Пола Х». Голубева играла в фильме «Я не сплю» Клер Дени, сериале Кирилла Серебренникова «Ростов-папа».

В 2011 году Голубева при загадочных обстоятельствах погибла в Париже. Ее тело нашли на станции метро, некоторые друзья считают смерть насильственной. По другой версии, причиной ее смерти стал суицид.

Бартайте дебютировала в кино в восьмилетнем возрасте — она снялась в фильме «Образы Европы».