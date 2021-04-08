Умер американский актер, сыгравший в сериале «Твин Пикс»

Скончался американский актер Уолтер Олкевич, который известен по ролям братьев-барменов в сериале «Твин Пикс». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына Зака.

Артист ушел из жизни в возрасте 72 лет.

Как рассказал его сын, Олкевич умер во вторник, 6 апреля, в своем доме в Лос-Анджелесе.

Издание отмечает, что в последние 20 лет у актера имелись проблемы со здоровьем. Как уточняется, Олкевичу сделали несколько неудачных операций на колене, из-за которых он оказался прикован к постели и ему пришлось сделать паузу в актерской карьере.

Олкевич сыграл в «Твин Пиксе» и приквеле «Твин Пикс: Огонь, иди со мной» роль Жака Рено, бармена из «Дома у дороги». В третьем сезоне шоу он появился в роли другого брата — Жана-Мишеля Рено, который также работает в баре «Дом у дороги».