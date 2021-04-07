79-летняя оперная певица Галина Борисова привилась от коронавируса

Оперная певица, народная артистка РСФСР Галина Борисова привилась от коронавируса, сообщает РИА «Новости».

79-летняя артистка порекомендовала людям своего возраста также вакцинироваться. «Не подвергайте себя опасности, не бойтесь», — попросила она.

Галина Борисова в 1966 г. окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И.Чайковского (класс Ф. Петровой), с 1966 по 2002 год была солисткой оперной труппы Большого театра, выступала как камерная певица, давала сольные концерты. С участием Борисовой записаны оперы «Царская невеста», «Пиковая дама», «Сказание о граде Китеже», «Чио-Чио-сан», «Мертвые души», «Зори здесь тихие».

Является профессором ГИТИСа (ныне Российская академия театрального искусства).

Ранее сообщалось, что 95-летняя народная артистка СССР Вера Васильева сделала прививку от коронавируса. По словам актрисы, после прививки она чувствовала себя хорошо, побочных эффектов от вакцины «Спутник V» не почувствовала: у нее ничего не болело и не было температуры