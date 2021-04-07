Милонов пожаловался в ФСБ на «Артдокфест»

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил на имя директора ФСБ Александра Бортникова просьбу привлечь к ответственности организаторов фестиваля документального кино «Артдокфест» за экстремизм.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные РИА «Новости», Милонов пожаловался на документальный фильм «Тихий голос» о гомосексуальном борце, который вынужден покинуть страну. «Содержание фильма носит откровенно экстремистский характер, побуждая к совершению преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды»,— говорится в депутатском запросе Милонова.

Он также указал на то, что «Артдокфест» якобы пользуется «щедрой финансовой поддержкой от зарубежных структур, включая зарубежные СМИ, и иностранных государств». По мнению Милонова, сложившееся вокруг фестиваля сообщество «обладает признаками организованной группы для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности» и «осуществляет публичные действия с целью возбуждения социальной, расовой, национальной и религиозной розни».

Ранее режиссер и основатель фестиваля документального кино «Артдокфест» Виталий Манский заявил, что фильм о чеченском гее был снят с показа в Москве «под давлением обстоятельств». До этого две площадки в Санкт-Петербурге отменили показы «Артдокфеста».