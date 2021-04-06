Валерий Комиссаров предсказал сроки закрытия нового «Дома-2»

Телеведущий, продюсер и создатель реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров предсказал сроки закрытия проекта, который теперь выходит на телеканале «Ю».

Он указал на то, что рейтинг программы на ТНТ стал падать, когда в 2014 году он перестал заниматься ее продюсированием. «Наталье Радько я лично пришлю ящик дорогого шампанского, если «Дом-2» продержится на «Ю» до 1 сентября», — сказал Комиссаров в интервью изданию InterMedia, имея в виду гендиректора «Ю».

Комиссаров предположил, что проект будет закрыт в течение полутора-трех месяцев. По его мнению, это может случиться потому, что канал не сможет в краткие сроки найти для своего проекта новых суперзвезд. «Давайте вспомним, хотя бы одну появившуюся новую звезду уровня Собчак, Бородиной, Бузовой, Водонаевой, Бони, Мая, Меньщикова, Солнцева и многих других, которых открыл и выбрал лично я. Назовите, пожалуйста, хотя бы одну фамилию за шесть лет?» — привел он в пример опыт телеканала ТНТ.

После закрытия «Дома-2» Валерий Комиссаров изъявлял желание выкупить права на шоу.