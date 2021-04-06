Кончаловский отказался от номинации на премию из-за выдвижения на нее фильмов Навального

Режиссер Андрей Кончаловский решил снять свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон», пишет РИА «Новости» со ссылкой на открытое письмо кинематографиста.

По словам Кончаловского, решение было для него нелегким, а «Белый слон» он считает одной из важнейших премий в российском кинематографе, так как он означает признание художественной ценности фильма со стороны профессионального сообщества киноведов и кинокритиков, которые судят о картине с позиций искусства. Высший смысл искусства, по мнению Кончаловского, — «создавать образы, которые должны сообщить чувства и уже потом вызвать идеи, мысли о сути жизни, об этических целях и в результате — о прекрасном».

Режиссер заявил, что он пытается быть верным этому смыслу, и ему грустно видеть, что «одним из номинантов в категории «Событие года» стал публицистический проект». Кончаловский имеет в виду специальный приз «Событие года», на который за серию документальных «фильмов-расследований» претендуют блогер Алексей Навальный и его творческий коллектив. «Проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете «Комсомольская правда» получила премию по литературе», — уверен Кончаловский.

Он заключил, что такое решение экспертного совета сделало невозможной «объективную оценку искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества».

Ранее сообщалось, что фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» не вошел в список номинантов на «Оскар».