Актер из «Чернобыля» Пол Риттер умер от рака мозга

Актер Пол Риттер скончался на 55-м году жизни от рака мозга, сообщает The Guardian со ссылкой на агента артиста.

По словам агента, Риттер умер в ночь на 6 апреля. «Он скончался спокойно, в своем доме, рядом с ним были супруга Полли и сыновья Фрэнк и Ной», — сказал представитель Риттера. «Он был очень умным, добрым и веселым. Его будет очень не хватать», — заключил агент.

Пол Риттер дебютировал в кино в 1992 году. Российскому зрителю он, в частности, знаком по роли инженера Анатолия Дятлова в сериале HBO «Чернобыль». Он снимался в фильмах «Гарри Поттер и принц-полукровка», «Квант милосердия». Как театральный актер был номинирован на «Тони» за роль в «Нормандских завоеваниях».