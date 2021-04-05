Три свидетеля по делу Ефремова предстанут перед судом

Три свидетеля по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемые в даче заведомо ложных показаний, предстанут перед судом. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет РИА «Новости».

«Следователями... главного следственного управления ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование трех уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РФ...» — сказала Волк.

Она подчеркнула, что уголовные дела с обвинительными заключениями, утвержденными прокурором, уже направлены в суд, где их рассмотрят по существу. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.

Ранее сообщалось, что совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга рассмотрит предложение о лишении на два года адвокатского статуса бывшего защитника осужденного актера Михаила Ефремова Андрея Алешкина.