Лещенко перенес четыре сердечных приступа после коронавируса

Эстрадный певец Лев Лещенко рассказал о своем здоровье после перенесенного в 2020 году коронавируса, пишет «СтарХит».

По словам певца, коронавирус негативно сказался на состоянии его сердца. «У меня, например, было потом четыре сердечных приступа — возникала мощная стенокардия, меня кошмарило и колбасило так, что я вылетал из жизни. Приезжала скорая, медики ставили мне капельницы, потом все становилось на свои места», — сказал 79-летний артист на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Лещенко уточнил, что не прекращает работать, чтобы избежать депрессии.

Ранее Лев Лещенко рассказал о состоянии модельера Вячеслава Зайцева, который недавно отпраздновал день рождения со знаменитыми друзьями, после чего организаторы мероприятия подверглись критике.