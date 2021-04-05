Букмекеры предсказали результат Манижи на «Евровидении»

Букмекеры назвали фаворитов на победу в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные британских букмекерских контор.

Агрегатор букмекерских ставок Oddschecker подсчитал, что в пятерку фаворитов вошли исполнители из Мальты (вероятность победы 18%), Швейцарии (13%), Франции (11%), Болгарии и Италии (по 7%).

Представляющая на конкурсе Россию с песней Russian Woman певица Манижа Сангин (Manizha), считают букмекеры, займет 14-е место. Шансы российской артистки на победу оцениваются в 2%.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее сообщалось, что видео Манижи стало самым популярным на канале «Евровидения» среди участников 2021 года.