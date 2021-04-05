Ведущий «Маски» спрогнозировал финал шоу

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров высказался о том, кто, на его взгляд, может выйти в финал проекта.

Сейчас за победу борются семеро участников шоу, среди которых лишь одна женщина. По мнению Макарова, финал «Маски» может быть мужским, тогда как в предыдущем сезоне в финале было трое женщин и один мужчина. «А в этом сезоне у нас осталась только Змея. То есть в этом сезоне мужики поднапряглись, показали свой хороший вокал, и поэтому они вырвались в лидеры, так что у нас осталась мощная компания и одна змеюка, которая выжила всех своих конкуренток», — цитирует Макарова сайт kp.ru.

Ранее проект покинула Ирина Дубцова, выступавшая в образе Единорога. Ее вылет предсказали внимательные зрители, которые в анонсе НТВ о выбывании разглядели часть ее костюма. После этого был показан выпуск, в котором шоу покидает Марина Кравец.