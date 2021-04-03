Рэпер DMX госпитализирован после передозировки наркотиками
Американский рэпер Эрл Симмонс, известный как DMX, госпитализирован после передозировки наркотиками. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на информированные источники.
По данным источников, передозировка произошла у рэпера дома, она спровоцировала сердечный приступ. В настоящее время музыкант находится в отделении интенсивной терапии.
Как рассказал порталу источник, Симмонс находится в «вегетативном состоянии», врачи предупреждают, что он может не выжить. По словам второго источника, у рэпера наблюдается «некоторая мозговая активность».
Эрл Симмонс родился в 1970 году. Его первый трек прозвучал на радио в 1992 году. Впоследствии шесть его альбомов подряд дебютировали на первой строчке хит-парада Billboard 200.
Как отмечает TMZ, исполнитель несколько лет боролся со злоупотреблением психоактивными веществами и несколько раз проходил реабилитацию.