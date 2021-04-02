Вышел трейлер мультсериала о темнокожем самурае

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер аниме-сериала «‎Ясукэ» о темнокожем самурае.

Премьера мультфильма, в основу которого легла реальная биография жившего в Японии в конце XVI века самурая, состоится 29 апреля.

В мультсериале запланировано шесть эпизодов. Главного героя озвучивает Лакит Стэнфилд, номинированный в 2021 году на «‎Оскар» за роль в фильме «‎Иуда и черный мессия».

Реальный Ясукэ родился в Мозамбике, был пленен миссионерами и привезен в Японию в качестве раба.

В 2017 году студия Lionsgate сообщала, что работает над картиной «Ясукэ — черный самурай». В 2019 году о съемках ленты о Ясукэ заявила студия MGM.

Ранее на YouTube был опубликован локализованный трейлер драматического мини-сериала HBO «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет в главной роли. По сюжету, детектив из американской провинции Мейр Шихан (Уинслет) расследует жестокое убийство и справляется с кризисом в собственной личной жизни