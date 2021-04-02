Названа дата премьеры перезапуска «Дома-2»

Перезапуск «Дома-2» выйдет на канале «Ю», сообщает Telegram-канал Super со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Как уточнили в руководстве канала, обновленное реалити-шоу получит название «Дом-2. Новая любовь», выпуски будут выходить утром и вечером. Формат проекта останется тем же, а первые новые выпуски появятся в эфире 19 апреля.

Состав ведущих остался прежним: шоу будут вести Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. В проекте останутся «звездные» участники, к ним присоединятся новые.

Сейчас на канале «Ю» выходит несколько популярных реалити-шоу: «Беременна в 16», «Обмен домами», «Мастершеф» и др.

В декабре 2020 года телеканал «ТНТ» закрыл проект «Дом-2» после 17 лет работы.

В марте 2021 года появились слухи о том, что реалити-шоу будет выходить на телеканале «Ю». «Естественно, проект не стартанет с высокими цифрами, если там будут только «зеленые» участники, поэтому позвали звездных «старичков», — объяснял тогда инсайдер.