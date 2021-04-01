Лавров назвал отвратительной ситуацию с Белоруссией на «Евровидении»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о недопуске белорусских музыкантов до конкурса «Евровидение».

Он считает эту ситуацию отвратительной. «Говоря о революциях, включая культурную, очень показателен конкурс «Евровидение». То, что они сейчас вытворяют с белорусами, — это отвратительно», — цитирует Лаврова ФАН.

Лавров считает, что «Евровидение» занимается цензурой, и заключил, что эта ситуация красноречиво говорит о том, что сейчас из себя представляет европейская культура.

26 марта, в ЕВС (Европейский вещательный союз) сообщили, что Белоруссию отстранили от участия в «Евровидении — 2021», так как представленная группой «Галасы ЗМеста» песня не соответствует правилам конкурса. Это была уже вторая композиция коллектива, не допущенная до соревнования.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят. На конкурс в качестве эксперимента планируется пустить часть зрителей.