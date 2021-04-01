Зрителей пустят на «Евровидение» в рамках эксперимента

Зрители смогут присутствовать на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме в рамках эксперимента, сообщается на сайте мероприятия.

Так организаторы поучаствуют в проверке безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Нидерландская вещательная корпорация (NOS) пояснила, что власти страны хотят провести такой эксперимент на всех девяти запланированных шоу. На шести репетициях, двух полуфиналах и финале смогут присутствовать до 3,5 тысячи зрителей.

Для допуска на мероприятие зрители должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Сейчас на «Евровидение» приглашают только жителей Нидерландов.

При ухудшении эпидемиологической обстановки возможна отмена эксперимента.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят. Россию на конкурсе представит певица Manizha.