Паша Техник попал в тюрьму за вождение в состоянии опьянения
Рэпер Паша Техник отбывает тюремный срок за повторное вождение автомобиля в состоянии опьянения, сообщает Telegram-канал Baza.
Источник канала сообщает, что 17 июня 2020 года в Балашихе около поселка Безменково-2 автомобиль музыканта остановили, и сотрудники ДПС констатировали у Паши Техника опьянение.
Известно, что ранее он попадал пьяным в ДТП, а за повторное подобное нарушение в России предусмотрена уголовная ответственность. Экспертиза признала, что рэпер страдает от психического расстройства, вызванного употреблением наркотиков.
Паша Техник признал вину, ему назначили 11 месяцев тюрьмы и запрет на вождение автомобиля на два года.
Приговор вынесли еще в сентябре 2020, а в декабре приговор был утвержден.
Настоящая фамилия 36-летнего Паши Техника — Ивлев. Один из основателей группы Kunteynir, в составе которой последний альбом выпустил в 2020 году.
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