Организаторы «Славянского базара» пожаловались на давление на артистов

Организаторы белорусского международного фестиваля искусств «Славянский базар» пожаловались на давление на артистов, из-за которого те якобы отменяют свои выступления.

Как пишет РИА «Новости», дирекция фестиваля ранее разместила на своем сайте предварительную афишу концертов, запланированных в Витебске на июль, но после этого в адрес заявленных артистов начали поступать обращения с просьбой бойкотировать мероприятие из-за политической ситуации в Белоруссии. «Однако, волна обращений, которые массово стали получать эти артисты в своих аккаунтах, создала неприятное напряжение и сейчас мешает подготовке фестиваля. Эмоциональное давление вынуждает творческих людей менять принятые решения», — говорят организаторы.

Они также подчеркнули, что не строят работу на непроверенной информации.

Ранее Тамара Гвердцители и представитель Николая Баскова рассказали «Газете.Ru», что не получали официального запроса от организаторов, а Михаил Галустян назвал «фейком» информацию с официального сайта мероприятия о своем выступлении.

«Славянский базар» — ежегодный международный фестиваль искусств, проходящий в Витебске с 1992 года. Тогда он был задуман как общее мероприятие трех стран-соседей — Белоруссии, России и Украины. Ежегодно на нем выступают звезды отечественного шоу-бизнеса. К примеру, в 2020-м его участником был Филипп Киркоров.