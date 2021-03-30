Госпитализированную с переломом телеведущую Стриженову прооперировали

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала в Instagram об операции, которую ей пришлось перенести после падения во время съемок на Первом канале.

По словам Стриженовой, первую помощь ей оказали врачи, дежурившие в Останкино. «Ударилась сильно, и попой, и головой. Но основной удар пришелся на руку», — пожаловалась она.

Она уточнила, что срочно поехать в Боткинскую больницу ей посоветовала коллега — ведущая передачи «Жить здорово!» Елена Малышева. После госпитализации рентген показал сложный перелом со смещением и осколками. Телеведущей поставили в руку пластину и сделали первую перевязку.

Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова получила травму на съемках передачи «Время покажет» 29 марта. Она шагнула назад, анонсировав рекламную паузу, и оступилась. После рекламы Стриженова не вышла в студию, а ее коллега Руслан Осташко объяснил зрителям, что ведущая повредила руку.