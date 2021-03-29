Американский прокат впервые возглавил фильм российского режиссера

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Кадр из фильма «Никто» (2021) Кадр из фильма «Никто» (2021)
Кадр из фильма «Никто» (2021)
Odenkirk Provissiero Entertainment

Боевик «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера возглавил американский прокат в уикэнд с 26 по 28 марта, сообщает Variety.

Фильм показали в 2460 кинотеатрах, он заработал $6,7 млн. В других странах «Никто» собрал еще $5 млн. «Это уверенный, но не звездный старт, потому что кинотеатры в Лос-Анджелесе и по всей стране только начинают открываться», — указывает издание на особенности проката после связанного с коронавирусом карантина.

Как отмечает The Flow, в американском прокате впервые лидирует фильм российского режиссера. Фильм «Особо опасен» Тимура Бекмамбетова в 2008 году собрал около $50 млн в США, однако уступил мультфильму «Валл-И».

Герой боевика «Никто» — обычный мужчина средних лет, становящийся жертвой вооруженного ограбления и решающий отомстить.

Ранее сообщалось, что фильм «Годзилла против Кинг-Конга» стал лидером российского проката.