Сергей Жигунов женился

Российский актер Сергей Жигунов и журналистка Виктория Ворожбит поженились. Об этом новая жена артиста сообщила на своей странице в Instagram.

Ворожбит опубликовала совместную фотографию с супругом.

«Жигуновы», – написала она под снимком.

26 марта Жигунов поделился в своем Instagram фотографией, в которой поклонники увидели намек на его свадьбу с Ворожбит. В частности, в кадр попала часть руки артиста с кольцом на безымянном пальце.

Весной 2020 года в социальных сетях появились слухи о том, что Жигунов и Ворожбит проводят связанную с пандемией коронавируса самоизоляцию вместе. В октябре 2020 года стало известно, что Сергей Жигунов во второй раз развелся с актрисой Верой Новиковой.