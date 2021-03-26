В Белоруссии отреагировали на дисквалификацию страны с «Евровидения — 2021»

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт прокомментировал дисквалификацию белорусской группы «Галасы ЗМеста» с международного музыкального конкурса «Евровидение — 2021». Об этом сообщает телеканал ОНТ.

По его словам, данное решение является политически мотивированным. «Чего так не любит (мы то знаем, что любит) Европейский союз? Мы состоим в ЕВС, в нем и будем, я думаю, состоять. На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях. Кто это сделал? — задался вопросами Эйсмонт.

Он призвал посмотреть последний выпуск программы «Понятная политика» на телеканале «Беларусь 1». «Белорусские невероятные и диаспора даже подготовили шаблоны комментариев для соцсетей международных организаций», — сказал Эйсмонт.

По его мнению, коллектив «Галасы ЗМеста» уже вошел в историю, а республика «выиграла» грядущее «Евровидение».

Ранее организаторы песенного конкурса «Евровидение» заявили, что белорусская песня «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» не может быть допущена к участию в нынешнем виде, так как «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на запрет песни.

После этого лидер белорусской группы Дмитрий Бутаков заявил, что коллектив представит еще две новые песни для участия в «Евровидении».

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18 – 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.