РКН вновь потребовал снять ограничения с фильма «Ржев. 500 дней в огне»

Роскомнадзор снова потребовал от компании Google снять ограничения с документального фильма «Ржев. 500 дней в огне», передает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, Роскомнадзор направил в адрес компании Google письмо с требованием «в максимально короткие сроки снять возрастные ограничения» с ленты, которые были введены видеохостингом YouTube.

В письме ведомства отмечается, что в фильме отсутствует информация, запрещенная для распространения среди детей, видеоматериалы соответствуют возрастной категории «16+». «Ограничения доступа к просмотру фильма подростков от 16 до 18 лет лишают их права на изучение героической истории своей страны, подвига советского народа в Великой Отечественной войне», — указывается в тексте.

Ранее стало известно, что 16 марта Роскомнадзор уже посылал письмо руководству Google, потребовав снять ограничения с документального фильма «Ржев. 500 дней в огне» в максимально короткие сроки. Картина была опубликована на официальном канале российского СМИ «БелРос» на видеохостинге YouTube.

В Google объяснили, что ограничение на фильм «Ржев. 500 дней в огне» были наложены из-за сцен насилия.

В свою очередь продюсер фильма Ждан Тихонов заявил, что в этой ленте отсутствуют сцены, пропагандирующие жестокость или насилие, или кадры, нарушающие правила YouTube.