Жигунов намекнул на свадьбу с Ворожбит

Российский актер Сергей Жигунов поделился в Instagram снимком, в котором поклонники увидели намек на его свадьбу с журналисткой Викторией Ворожбит.

Он опубликовал кадр, сделанный на Никитском бульваре. «Люблю московские бульвары», — написал в посте артист. Бульвар на фото разглядеть невозможно, поскольку сфотографирована часть руки артиста с кольцом на безымянном пальце.

Ворожбит, в свою очередь, поделилась на своей странице фотографией с букетом розовых тюльпанов. В комментариях Ворожбит и Жигунову желают счастливой совместной жизни.

Весной 2020 года в социальных сетях появились слухи о том, что Жигунов и Ворожбит проводят связанную с пандемией коронавируса самоизоляцию вместе. В октябре 2020 года стало известно, что Сергей Жигунов во второй раз развелся с актрисой Верой Новиковой.