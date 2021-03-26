Белоруссия определилась с новой песней для «Евровидения»

Белоруссия определилась с новой песней для международного песенного конкурса «Евровидение», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу «Белтелерадиокомпании».

Страна вскоре направит песню организаторам конкурса и представит общественности.

Ранее организаторы песенного конкурса «Евровидение» заявили, что белорусская песня «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» не может быть допущена к участию в нынешнем виде, так как «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на запрет песни.

В свою очередь, лидер группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков заявил, что не считает песню политизированной и политический подтекст не закладывал

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.