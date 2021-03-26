«Ушел под лед»: раскрыты обстоятельства смерти Александра Липницкого

Супруга погибшего музыканта Александра Липницкого Инна в беседе с «Рен ТВ» рассказала об обстоятельствах его смерти.

Она подтвердила, что 68-летний Липницкий провалился под лед вместе с собакой у поселка Николина Гора. «Его видели точно абсолютно мертвым. Полиция видела плывущим, потом он ушел под лед на глазах, он точно мертв, просто тело ушло под лед и его вчера не нашли», — рассказала она.

Артемий Троицкий также рассказал, что экс-басист «Звуки Му» провалился под лед, спасая свою собаку, с которой ходил на лыжах по льду реки. «Один раз прогулялся, потом пошел второй раз. По-видимому, провалилась под лед собака, бросился спасать собаку и сам провалился под лед», — уточнил он.

О смерти Липницкого стало известно 26 марта.

Александр Липницкий — советский и российский музыкант, культуролог, журналист, автор теле- и радиопередач о русском роке. Дружил с Виктором Цоем и Борисом Гребенщиковым. Основал группу «Звуки Му» вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком в 1983 году, был бас-гитаристом коллектива до 1990 года. После был участником групп «ОтЗвуки Му» и «Гроздья виноградовы».