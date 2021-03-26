Малоизвестную картину Ван Гога продали за €13 млн

Картину нидерландского художника Винсента Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре» продали на торгах в Париже за €13 млн, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

«Лот продан за 13 091 250 евро», – указано на сайте.

«Уличная сцена на Монмартре» была написана Ван Гогом в 1887 году. Она находилась в частной коллекции с 1920 года. Перед аукционом полотно впервые с момента создания продемонстрировали публике.