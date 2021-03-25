Джонни Деппу отказали в апелляции по делу о клевете

Актеру Джонни Деппу отказали в апелляции по иску к изданию The Sun о клевете, сообщает Deadline.

Депп утверждал, что утверждения издания о том, что он якобы бил свою экс-супругу Эмбер Херд, являются ложными, но не смог доказать своей правоты. После этого он потерял роль в кинофраншизе «Фантастические твари».

По словам адвоката Деппа Джоэл Рич, решение лондонского суда в команде артиста считают спорным, и Депп собирается «предоставить полное и неопровержимое доказательство своей правоты в американском суде».

Представитель актрисы Эмбер Херд, в свою очередь, заявил, что ее юристы удовлетворены, но не удивлены решением суда отказать Джонни Деппу в апелляции. Заявления стороны Деппа о новых доказательствах адвокаты Херд считают «стратегией для прессы».

Ранее судья объявил 12 из 14 заявленных случаев насилия по отношению к экс-супруге Эмбер Херд доказанными, однако адвокаты артиста высказали уверенность, что Никол проигнорировал признаки того, что показания Эмбер Херд могли быть ложными, а также не принял во внимание показания свидетелей со стороны Деппа.