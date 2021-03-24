YouTube ограничил доступ к интервью Собчак со «скопинским маньяком»

Видеохостинг YouTube ограничил доступ на интервью телеведущей Ксении Собчак со «скопинским маньяком» Виктором Моховым, отбывшего наказание за похищение и изнасилование двух девушек.

22 марта Собчак на своем канале на YouTube опубликовала интервью с Моховым, который в 2005 году был осужден за похищение двух девушек, которых он несколько лет держал в подвале и насиловал.

На данный момент при попытке открыть видео на платформе, появляется сообщение: «Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей». Для того чтобы начать просмотр данного интервью необходимо войти в аккаунт для подтверждения возраста, человек должен быть совершеннолетним.

Ранее одна из жертв «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Мартынова собиралась написать заявление о возбуждении уголовного дела из-за угроз ей и второй пострадавшей Елене Самохиной, высказанных мужчиной в интервью телеведущей Ксении Собчак.