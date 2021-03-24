Цискаридзе пожаловался на харассмент в Большом театре

Хореограф Николай Цискаридзе в интервью Василию Конову признался, что во время его работы в Большом театре артисты и артистки подвергались харассменту.

Он рассказал об уходе со сцены своей ученицы Анжелины Воронцовой, обвинившей бывшего худрука Сергея Филина в преследовании. Ее хореограф считает одной из самых одаренных танцовщиц из тех, кого ему пришлось видеть. По словам Цискаридзе, Филин якобы подошел к Николаю и попросил его «посоветовать, чтобы она совершила определенные вещи» ради дальнейшего успеха. Тогда Цискаридзе, по его словам, встал и ушел со словами: «С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно».

Ранее звезда сериала «Универ», российская актриса Анна Хилькевич поделилась историей о домогательстве, которое она пережила на заре своей карьеры. По ее словам, режиссер пригласил ее на кастинг к себе домой, где она подверглась домогательствам.