Цискаридзе пожаловался на харассмент в Большом театре

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Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе во время встречи... Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе во время встречи...
Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе во время встречи...
Михаил Метцель/ТАCC

Хореограф Николай Цискаридзе в интервью Василию Конову признался, что во время его работы в Большом театре артисты и артистки подвергались харассменту.

Он рассказал об уходе со сцены своей ученицы Анжелины Воронцовой, обвинившей бывшего худрука Сергея Филина в преследовании. Ее хореограф считает одной из самых одаренных танцовщиц из тех, кого ему пришлось видеть. По словам Цискаридзе, Филин якобы подошел к Николаю и попросил его «посоветовать, чтобы она совершила определенные вещи» ради дальнейшего успеха. Тогда Цискаридзе, по его словам, встал и ушел со словами: «С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно».

Ранее звезда сериала «Универ», российская актриса Анна Хилькевич поделилась историей о домогательстве, которое она пережила на заре своей карьеры. По ее словам, режиссер пригласил ее на кастинг к себе домой, где она подверглась домогательствам.