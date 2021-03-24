Милонов высказался против выступления Манижи на «Евровидении»

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал певицу Манижу Сангин (Manizha), которая представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение».

По мнению Милонова, Манижа «не умеет петь». «Я не вижу необходимости импортировать людей, которые будут петь вместо россиян. Что, у нас в России перевелись талантливые люди? Да в любом провинциальном городе вы найдете отличных девочек и мальчиков, которые готовы от всего сердца отстаивать позицию и честь нашей страны», — цитирует Милонова сайт kp.ru.

Милонов также считает, что таджикское происхождение Манижи — «ее единственный плюс». «Потому что она тем самым демонстрирует великую имперскую идею России, что Таджикистан тоже должен быть Российской империей, Россией, великой страной. И рано или поздно, я искренне верю, наши братские народы воссоединятся в рамках единого государства», — сказал он в беседе с журналисткой Дианой Кади.

Ранее зампред Госдумы по культуре потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом.