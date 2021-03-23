«Полицейский с Рублевки» получил приквел о милиционере

ТНТ объявило о выходе приквела «Полицейского с Рублевки» — сериала «Милиционер с Рублевки».

Действие приквела развернется в 1990-х, сериал расскажет о прошлом полицейского Володи Яковлева. Молодого оперативника Яковлева сыграл Артем Сучков.

После выпуска из высшей школы милиции Яковлев получил назначение на Рублевку, познакомился с Гудковой и с ней начал расследование странных дел. Так, по сюжету, они ищут банду пиратов, снимающих вторые части к популярным боевикам, и расследуют кражу чемодана с билетами «МММ».

Каждая из 16 серий посвящена конкретному явлению девяностых. «90-е были годами детства и молодости, и тогда вся происходящая дичь воспринималась по-другому. Мы собрали весь абсурд эпохи и накинули на него флер сказочности, сделав мир, в котором ничего плохого произойти не может. «Милиционер с Рублевки» – до абсурда смешная история, развивающаяся в ностальгической атмосфере, где есть малиновые пиджаки, игровые приставки, продовольственные палатки возле метро, лотереи и видеопрокатное кино», — говорит Илья Куликов, сценарист сериала «Милиционер с Рублевки».

Куликов также пообещал, что в молодом Володе Яковлеве зрители узнают уже знакомого им персонажа.

Премьера «Милиционера с Рублевки» состоится весной 2021 года.

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