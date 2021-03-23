Скончался старейший музыкант оркестра БДТ Юрий Смирнов

Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

Старейший музыкант оркестра Большого драматического театра им. Товстоногова, композитор и педагог Юрий Смирнов скончался в возрасте 85 лет.

Об этом сообщается на сайте БДТ. Смерть наступила 21 марта 2021 года, причины смерти неизвестны.

Музыкант служил в театре почти 60 лет. «Он был бесконечно предан нашему театру и пережил с Большим драматическим и счастливые, и непростые годы, был часто занят в спектаклях БДТ, с удовольствием помогал обучать игре на гитаре артистов театра и кино», — говорят о нем коллеги.

Смирнов основал собственную школу гитарной игры, выпускал авторские обучающие сборники, с его авторскими сочинениями музыканты выступают на профессиональных конкурсах.

О дате и времени прощания с артистом не сообщается.