Скончался старейший музыкант оркестра БДТ Юрий Смирнов

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Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

Старейший музыкант оркестра Большого драматического театра им. Товстоногова, композитор и педагог Юрий Смирнов скончался в возрасте 85 лет.

Об этом сообщается на сайте БДТ. Смерть наступила 21 марта 2021 года, причины смерти неизвестны.

Музыкант служил в театре почти 60 лет. «Он был бесконечно предан нашему театру и пережил с Большим драматическим и счастливые, и непростые годы, был часто занят в спектаклях БДТ, с удовольствием помогал обучать игре на гитаре артистов театра и кино», — говорят о нем коллеги.

Смирнов основал собственную школу гитарной игры, выпускал авторские обучающие сборники, с его авторскими сочинениями музыканты выступают на профессиональных конкурсах.

О дате и времени прощания с артистом не сообщается.