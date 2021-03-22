Киев запретил въезд Сергею Дружко

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список российского телеведущего и блогера Сергея Дружко. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По информации министерства, действия Дружко якобы создают угрозу для национальной безопасности государства.

В список также попали еще 179 человек, среди которых Никита Михалков, Карен Шахназаров, Александр Розенбаум, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели и другие.

Ранее на украинской границе задержали российскую актрису Розу Хайруллину.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает. «Черный список» деятелей культуры украинский минкульт впервые представил в 2015 году.