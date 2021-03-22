Нагиев не уйдет на самоизоляцию после того, как был гостем программы Ивана Урганта

Нагиев не перейдет на режим самоизоляции после того, как посетил программу Ивана Урганта. Об этом рассказала «Газете.Ru» его директор Елена Шайкина, по ее словам, запись «Вечернего Урганта» была гораздо раньше. Сама же запись с участием актера вышла в эфир в минувшую пятницу.

«Дмитрий прекрасно себя чувствует, был он у Ивана Урганта не недавно, выпуски пишутся заранее, в тот момент, когда он контактировал с Иваном, он был абсолютно здоров», – отметила Елена Шайкина.

Ранее стало известно, что Иван Ургант заразился коронавирусом. Об этом телеведущий сообщил в своем аккаунте в Twitter. Позже в пресс-службе Первого канала сообщили, что шоумен во время болезни продолжит работу над программой «Вечерний Ургант» удаленно.